التلفزيون الإيراني: تعرض طائرة مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني لحادث

تحدث التلفزيون الإيراني عن تعرض طائرة مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مكون من ثلاث طائرات تعرضت لحادث. واشارت تقارير أولية إلى حادث هبوط صعب يشمل المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

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