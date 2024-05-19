مسؤول أوكراني: مقتل 5 على الأقل في غارات روسية على خاركيف

اعلن رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إن "غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في منطقة ترفيهية على مشارف مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا اليوم الأحد".

ولفت تيريخوف في تصريح له، الى انه "وقعت الانفجارات التي دوت أصواتها في خاركيف ظهر اليوم تقريبا في ضاحية قريبة. وأصاب صاروخان روسيان مركزا ترفيهيا حيث كان الناس مسترخين، مما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة 16 آخرين".

وتعرضت مدينة خاركيف والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه في الأسابيع القليلة الماضية لهجمات متواصلة بالصواريخ والقنابل الموجهة الروسية، بينما شنت القوات الروسية هجوما في شمال شرق المنطقة.