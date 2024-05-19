انتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس نقابة أطباء لبنان

انتهت عملية انتخاب أربعة اعضاء جدد لمجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت من أصل ١٥ مرشحا في بيت الطبيب، بحضور نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش ومندوب وزارة الصحة العامة مدير عام العناية الطبية الدكتور جوزف حلو اللذين اشرفا على عملية الفرز.
وبنتيجة فرز الاصوات فاز كل من الدكتور جعفر فضل عباس وعلي موسى حوماني ووليم نبيه معوض ورائف خليل رضا.
كما صدقت الهيئة العامة على البيانات المالية ومقررات الجمعية العمومية.
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