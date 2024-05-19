ثلاثة جرحى جراء حادث سير في البريج

عمل عناصر من الدفاع المدني، على نقل جريحتين الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، اصيبوا جراء حادث سير في البريج -جبيل. فيما تولت جهات اخرى نقل جريحٍ ثالث الى المستشفى للمعالجة.

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