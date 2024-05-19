أنباء متضاربة حول مصير رئيسي والطقس يعرقل مهمة الإنقاذ

تضاربت الأنباء حول مصير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق، بعد تعرض طائرتهم المروحية لحادث وصف بالصعب بالقرب من محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وفي وقت أكدت في وسائل إعلام إيرانية أن رئيسي بخير، قالت أخرى إن عمليات البحث ما زالت مستمرة عن طائرة رئيسي في حين تقول أنباء أخرى إن هناك قتلى نتيجة الحادث.

ووصلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود، وقد بدأت عمليات البحث.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن أعضاء في مجلس الوزراء غادروا إلى تبريز.

وأشارت وكالة إرنا من جهتها إلى أن رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيرانية غادر إلى تبريز للمشاركة في عملية البحث.

وكشفت وكالة تسنيم أنه تم إرسال ٨ سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، في وقت كانت اُرسلت مروحية بحث وإنقاذ إلى الموقع لكنها لم تتمكن من البحث بسبب الظروف الجوية الصعبة.

وكانت طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني مكون من ثلاث طائرات تعرضت لحادث.