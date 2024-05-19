شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" توافق على موازنات دار الإفتاء والمحكمة الدستورية والهيئات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع موازنة صندوق السجل العيني للعام المالي 2024/2025، بإجمالي 22 مليون جنيه و123 ألف جنيه.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها.

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية للسنة المالية 2024/2025، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموازنة 303 مليون و640 ألف جنيه.

وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية 95 مليون و290 ألف جنيه، وبلغت مخصصات باب شراء السلع والخدمات 73 مليون جنيه، و25 مليون جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و110 مليون جنيه لباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة النيابة الإدارية كما هى.