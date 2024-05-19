شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون يُقر فتح اعتماد إضافى بـ32 مليار جنيه أجور و44 للمنح والمزايا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه.وفيما يلى نستعرض مشروع القانون.
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون يفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:
الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان
وثلاثون مليار جنيه.
الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.
الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.
(المادة الثانية)
يزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)
تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة سنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ا اليوم التالى لتاريخ نشره.
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