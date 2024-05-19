شكرا لقرائتكم خبر عن سكان محليون: حالة طائرة الرئيس الإيراني لا تزال مجهولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وكالة تسنيم للأنباء، أن السكان المحليون يقولون إن حالة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني، لا تزال مجهولة بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة.

كان التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر قبل قليل، أن طائرة هليكوبتر ضمن موكب كان يستقله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث، حسبما نقلت وكالة رويترز . حادث طائرة الرئيس الإيراني ولفتت التقارير إلى أنه "حادث هبوط صعب" يشمل المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

كانت تقارير كشفت أن حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، وقع في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأوضحت وكالة تسنيم الدولية للأنباء: تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.