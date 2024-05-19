شكرا لقرائتكم خبر عن فرق البحث والإنقاذ تصل موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية"إرنا" أن فريق البحث و الإنقاذ وصل إلى موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومرافقيه في منطقة ورزقان.

ووفقًا لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، ذكرت أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني، تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية، فيما تمكن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية من الاتصال بالمركز. مروحية الرئيس الإيراني وأوضحت الوكالة أن القافلة كانت تضم 3 مروحيات، ووصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

وأكدت أن إمام جمعة تبريز هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني، فيما تبذل فرق الإنقاذ الجهود للبحث عن المروحية المفقودة.