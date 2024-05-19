أعلن الجيش الإسرائيلي أن 44 من جنوده أصيبوا في عدة مناطق، خلال نهاية الأسبوع الماضي، ووصفت إصابة 8 بينهم بأنها خطيرة. وحسب معطيات الجيش، فإن 22 جنديا أصيبوا في قطاع غزة و22 جنديا آخر أصيبوا خارج القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: إصابة 44 جنديا إسرائيليا نصفهم في قطاع غزة و8 جراحهم خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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