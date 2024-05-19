وكالة تسنيم عن النائب التنفيذي للرئيس الإيراني: تم إجراء اتصال مع أحد ركاب المروحية وأحد أفراد طاقمها ويبدو أن الحادث لم يكن خطيرا

نقلت وكالة "تسنيم" المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني محسن منصوري بانه قام اثنان من مرافقي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بالاتصال بالمركز بعد الحادث، وفي عدة مناسبات، تم إجراء اتصالات مع أحد ركاب المروحية وأحد طاقم المروحية.

وذكر بانه يبدو أنه لم يكن حادثا خطيرا، ونحن نتابع منطقة نصف قطرها كيلومترين من مكان الحادث، أتمنى أن يصل الخبر السعيد إلى الناس.