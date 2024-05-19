الهلال الأحمر الإيراني ينفي تقريرا لوسائل إعلام حكومية عن العثور على حطام طائرة الرئيس

نفى الهلال الأحمر الإيراني تقريرا لوسائل إعلام حكومية عن العثور على حطام طائرة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي. وفي وقت سابق، اعلن التلفزيون الرسمي الايراني بان فرق الانقاذ تعثر على حطام طائرة الرئيس رئيسي، ولفت الى انه تم تحديد الموقع الدقيق لحادث مروحية الرئيس الإيراني في منطقة بين أردشير وبرازين التابعة لمدينة فارزغان.

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