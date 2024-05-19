الإعلام العبري يكشف حقيقة علاقة إسرائيل بحادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسئولين إسرائيليين قالت إنه لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية الرئيس الإيراني.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على مروحية كانت تقل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وتعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

وبحسب الوكالة تمكن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.