التليفزيون الإيراني: عثور فرق الإنقاذ على مروحية الرئيس "محطمة".. والاتصال بفردين من الطائرة

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها نقلا من وكالة رويترز عن التليفزيون الإيراني قال إن فرق الإنقاذ عثرت على مروحية الرئيس الإيراني محطمة.

أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤول بأنه تم الاتصال بأحد ركاب مروحية الرئيس رئيسي وأحد أفراد الطاقم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على مروحية كانت تقل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وتعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.