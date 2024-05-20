اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية الى انه لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شمال أفريقيا، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع انخفاض بنسبة الرطوبة وطبقات خفيفة من الغبار .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الداخل، بينما ترتفع على الساحل والجبال، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ٣ درجات. تنشط الرياح وتكون محملة بطبقات من الغبار في الأجواء.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل. ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من المساء ويتكوّن الضباب على الجبال المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تعود وترتفع على الجبال وفي الداخل، مع ضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات.