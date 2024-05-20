الخريجي يمثل المملكة في اجتماع تحالف الحضارات

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- بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، شارك نائبه المهندس وليد الخريجي أمس، في اجتماع رفيع المستوى بين مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وتحالف الحضارات للأمم المتحدة، ومركز نظامي جانجوي الدولي، في مدينة الرياض. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، شارك نائبه المهندس وليد الخريجي أمس، في اجتماع رفيع المستوى بين مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وتحالف الحضارات للأمم المتحدة، ومركز نظامي جانجوي الدولي، في مدينة الرياض. وألقى كلمة أشار فيها إلى أبرز التحديات العالمية، والتحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة، وتنامي الصراعات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، موضحا أن ذلك جاء على خلفية تصاعد مجموعة من التحديات المشتركة والتطورات المستجدة، كالتغير المناخي والأمن السيبراني والتسارع التقني في مجالات الذكاء الاصطناعي، مما انعكس على الدول والشعوب، مشددا على أهمية تعزيز العمل الجماعي.

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