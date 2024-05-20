الديوان الملكي السعودي .. إصابة الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب رئوي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي إصابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالتهاب في الرئة.

وقال الديوان في بيان: "استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة".

وأضاف: "قرر الفريق الطبي خضوعه ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي وهو عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب بحول الله".

والجدير بالذكر نشر الديوان الملكي السعودي، صباح يوم الاحد ، بيانًا أعلن فيه إجراء خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، فحوصات طبية.

وجاء البيان كالتالي:

تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 19 مايو 2024م، فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة وألمًا في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.