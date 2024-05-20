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الأناضول: مسيرة تركية رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية

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العربية، اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نقلت قناة العربية عن وكالة الأناضول للأنباء أن مسيرة تركية رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية.
وأعلن الهلال الأحمر الإيراني أن المكان الذي تنبعث منه رائحة الوقود يطابق الموقع المعلن عنه للحادث.
وأكد الهلال الأحمر الأذربيجاني أنه يشارك غب عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.


طقس سيئ

وقال إعلامي إيراني لقناة العربية إن درجات الحرارة في موقع حادث المروحية وصلت إلى الصفر مع استمرار هطول الأمطار.
كما بثت العربية صور مباشرة من المسيرة التركية فوق موقع سقوط مروحية الرئيس الإيراني.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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