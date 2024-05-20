أستاذ دراسات إيرانية: سقوط طائرة الرئيس الإيراني بسبب سوء الأحوال الجوية به شك

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور محمد السعيد عبد المؤمن، أستاذ الدراسات الإيرانية، إن حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يلفت الانتباه لأشياء كثيرة، أولها أن إيران اتخذت طريقا في التعبير عن هذا الحادث بأنها تخفي كل ما يتعلق به.

وأضاف "عبدالمؤمن"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المرشد الإيراني علي خامنئي والمسؤولين الإيرانيين عندما تحدثوا للمواطنين عن هذا الحادث على اعتبار أنه حادث لا يعرفون كيف تم ولا ماذا حدث بالضبط، وأكثر قولهم إن الطائرة ربما وقعت أو حدث بها عطل أو اصطدمت بأحد الجبال بالمنطقة.

وأوضح أن كل الأخبار متكتمة حول هذا الحادث، حتى الإعلام الإيراني وقفت أمامه القوة الإيرانية بألا يتحدث مطلقا ولا حتى للجمهور عن هذا الحادث، ووكالات الأنباء الأخرى لم تجد إلا ما صرحت به إيران حول هذا الحادث، يعني هذا أن الحادث يكمن وراءه أشياء لا تريد إيران الإفصاح عنها.

وتابع: "أولها، لما لا تكون طائرة رئيس الجمهورية قد تعرضت لقصف أصابها فسقط نتيجة هذا القصف، نظرا لأن موقع سقوط هذه الطائرة لم يبعد عن المكان الذي خرجت منه بعدة كيلومترات بالتالي هي في منطقة يسهل ضربها بعيدا عن إيران".