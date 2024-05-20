"تسنيم" نقلًا عن الهلال الأحمر الإيراني: العثور على مكان مروحية رئيسي وسنصل إليه خلال دقائق

أعلن رئيس جمعيّة "الهلال الأحمر الإيراني"، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانيّة، أنّه "تمّ العثور على مكان مروحيّة الرّئيس الإيراني ابراهيم رئيسي"، مشيرًا إلى أنّ "مسافة قوّات الهلال إلى المكان 2 كيلومتر، وسيصلون إلى المكان خلال دقائق معدودة".

وكانت مروحيّة الرّئيس الإيراني ضمن موكب من ثلاث مروحيّات تقلّه برفقة مسؤولين آخرين، أبرزهم وزير الخارجيّة حسين أمير عبداللهيان، محافظ أذربيجان الشّرقيّة مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز علي آل هاشم.

وذكر التلفزيون الرسمي أمس، أنّ "حادثًا وقع للمروحيّة الّتي تقلّ الرئيس" في منطقة جلفا في مقاطعة أذربيجان الشّرقيّة غرب إيران.

وكشف وزير الدّاخليّة أحمد وحيدي للتلفزيون الرّسمي، أنّ المروحيّة وهي من طراز بيل 212 "نفّذت هبوطًا صعبًا بسبب سوء الأحوال الجوّية"، موضحًا أنّه "يصعب إجراء اتّصال" بالطّائرة.

وأكّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أنّه "لا ينبغي للشعب الإيراني أن يقلق، فلن يكون هناك أيّ خلل في عمل البلاد"، مضيفًا "ندعو الله أن يُعيد رئيسنا العزيز ورفاقه بكامل صحّتهم إلى أحضان الأمّة".