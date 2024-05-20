تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان بسبب حالة الملك سلمان الصحية

كشف النّاطق باسم الحكومة اليابانيّة، عن تأجيل الزّيارة الّتي كانت مقرّرة في 20 و21 أيّار الحالي لولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان، "بسبب حالة الملك السّعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصحيّة".
وكان قد أعلن الدّيوان الملكي السّعودي، في بيان مساء أمس، أنّ "الملك سلمان استكمل الفحوصات الطبيّة الّتي أُجريت في العيادات الملكيّة في قصر السّلام في جدّة، وقد تبيّن وجود التهاب في الرّئة، وقرّر الفريق الطبّي خضوعه في قصر السّلام لبرنامج علاجي، عبارة عن مضاد حيوي؛ حتّى يزول الالتهاب".
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