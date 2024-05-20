أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 3 مواطنين وجرح 8 آخرين على الأقل، جراء قصف الطّائرات الإسرائيليّة منزلًا في محيط مدرسة القادسية في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، بينما شهد حي البرازيل وسط المدينة غارات جوّيّة مماثلة".
وأشارت إلى "مقتل مواطنين وإصابة آخرين، في غارة إسرائيليّة استهدفت محيط مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج وسط مدينة غزة، بينما استهدف قصف مدفعي المناطق الشّرقيّة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة. كما شهدت مناطق متفرّقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومخيّمَي جباليا والبريج، سلسلة غارات إسرائيليّة أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت غزة ورفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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