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وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إن ما يحصل في فلسطين هو فصل عنصري، لافتة إلى أن بريتوريا تسعى إلى تفعيل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري للتحقيق في سلوك إسرائيل، وفقًا لـ"وفا".

وشددت  وزيرة خارجية جنوب إفريقيا على أن بلادها تريد أن تطبق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين.

وأشارت الوزيرة باندور، الى أن المجازر التي ترتكبها إسرائيل حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره، مؤكدة أن بلادها ستمضي بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية.

وكانت جنوب إفريقيا، اتهمت إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتصعيد الإبادة التي ترتكبها في غزة، مطالبة المحكمة بإصدار أمر بوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي القطاع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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