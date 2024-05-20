اخبار العالم

عاجل.. العثور على موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الهلال الاحمر الإيراني "بيرحسين كوليوند" صباح اليوم الاثنين، العثور على موقع حادث المروحية المقلة للرئيس آية الله ابراهيم رئيسي، مشيرًا إلى أن الفرق الاغاثية تقترب من الوصول الى الموقع وهي الآن على بعد 2 كم منه.

ووفق لوكالة الأنباء الإيرانية "أرنا"، أنهم سوف يعلنون عن التفاصيل في أقرب وقت.

بينما نقلت وكالة "رويترز"، تصريحات مسؤول إيراني، اليوم، بعد أن عثرت فرق البحث على حطام الطائرة المروحية، إن الآمال تتضاءل في نجاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته من حادث تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية وطقس جليدي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا