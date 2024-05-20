القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخًا باليستيًا من اليمن باتجاه خليج عدن ولا إصابات

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنّ "في 18 أيار نحو السّاعة 9:35 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران، صاروخًا باليستيًّا مضادًّا للسّفن من المناطق الّتي يسيطرون عليها في اليمن، باتجاه خليج عدن"، مشيرةً إلى أنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من قبل السّفن الأميركيّة أو التّحالف أو السّفن التّجاريّة".

وشدّدت في بيان، على أنّ "هذا السّلوك المشين والمتهوّر المستمر من قبل الحوثيّين المدعومين من إيران، يهدّد الاستقرار الإقليمي ويعرّض حياة البحّارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".