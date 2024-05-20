أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنّ "في 18 أيار نحو السّاعة 9:35 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران، صاروخًا باليستيًّا مضادًّا للسّفن من المناطق الّتي يسيطرون عليها في اليمن، باتجاه خليج عدن"، مشيرةً إلى أنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من قبل السّفن الأميركيّة أو التّحالف أو السّفن التّجاريّة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "هذا السّلوك المشين والمتهوّر المستمر من قبل الحوثيّين المدعومين من إيران، يهدّد الاستقرار الإقليمي ويعرّض حياة البحّارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخًا باليستيًا من اليمن باتجاه خليج عدن ولا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.