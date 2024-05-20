عشرات الآلاف احتجوا ضد الرئيس المكسيكي في الساحة الرئيسية في مكسيكو سيتي

احتج عشرات الآلاف من أنصار المعارضة ضد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في الساحة الرئيسية الشاسعة في العاصمة، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني من حزيران المقبل.
وحمل المتظاهرون في مكسيكو سيتي لافتات كتب عليها "نحن مكسيكيون"، في إشارة إلى ما يزعمون أنها محاولات من الرئيس لتقسيم البلاد.
وكان الهدف من الاحتجاج في الأصل هو الدفاع عن الوكالات الانتخابية المستقلة التي يريد الرئيس تقليصها أو وقف تمويلها، لكن العديد من المتظاهرين حملوا لافتات تدعم مرشح المعارضة زوتشيتل غالفيز.
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