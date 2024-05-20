"بلومبرغ": أسواق الأسهم الكبرى في كل أرجاء العالم تحقق أرقاما قياسية

أفادت وكالة بلومبرغ، بأن "أسواق الأسهم الكبرى في كل أرجاء العالم تحقق أرقاما قياسية".
ووفقا لمعطيات الوكالة الأميركية، "قامت 14 من أكبر 20 سوقا للأوراق المالية في العالم مؤخرا، بتحديث الأرقام القياسية بالقيم المطلقة".
ونوهت بلومبرغ بـ"سوق الأسهم الأميركية، حيث تجاوز مؤشر Dow Jones الصناعي 40 ألف نقطة لأول مرة هذا الأسبوع. ويظهر مؤشرا S&P500 وNasdaq كذلك القيم القياسية".
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تجاوزت البورصات في أوروبا وكندا والبرازيل والهند واليابان وأستراليا أعلى مستوياتها التاريخية أو اقتربت منها.
ويرى الخبراء، كما كتبت بلومبرغ، أن سبب هذه النزعة، هو انخفاض أسعار الفائدة والاقتصادات السليمة والأرباح القوية للشركات.
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