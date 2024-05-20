أكّدت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، مقتل الرّئيس الإيراني ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له، نتيجة تحطم المروحيّة الّتي كانت تقلّهم، أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز، وسط ظروف جويّة سيّئة. ونعى المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية محسن منصوري، الرئيس إبراهيم رئيسي.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "مهر" الإيرانية أعلنت مقتل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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