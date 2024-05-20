التلفزيون الإيراني يعلن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث تحطم المروحية

وأعلنت وكالات الأنباء الإيرانية، عدم العثور على أي من ركاب مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يحمل علامات حيوية، مشيرة إلى وفاة جميع الركاب بما فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.

وكان نائب الرئيس الإيراني، محسن منصوري، أعلن، في وقت سابق على منصة “إكس”، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وجميع مرافقيه بما فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية.

محمد يوسف

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