- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التلفزيون الإيراني يعلن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث تحطم المروحية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وجميع مرافقيه بما فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية.
وكان نائب الرئيس الإيراني، محسن منصوري، أعلن، في وقت سابق على منصة “إكس”، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.
وأعلنت وكالات الأنباء الإيرانية، عدم العثور على أي من ركاب مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يحمل علامات حيوية، مشيرة إلى وفاة جميع الركاب بما فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.