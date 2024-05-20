أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تعليقًا عى أجواء القمّة العربيّة الّتي انعقدت في البحرين، إلى أنّ "القمم العربيّة تشكّل مناسبةً للتّلاقي بين القيادات العربيّة، ومحاولة جمع الصّفوف حيال القضايا المطروحة، والخروج بقرارات موحّدة يمكنها أن تشكّل قاعدةً للانطلاق منها نحو توحيد الموقف والتّحرّك".
ولفت، في حديث لصحيفة "النّهار"، إلى أنّ "الشّعوب العربيّة كانت تأمل أن يكون الموقف العربي أكثر قوّةً حيال القضيّة المركزيّة وهي فلسطين، لكن في ظلّ الأجواء العربيّة الحاليّة فإنّ ما تمّ التّوصّل إليه جيّد، وينبغي متابعته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والعمل على التّوصّل إلى حلّ يعطي الفلسطينيّين حقوقهم".
وعن حضور لبنان في القمة، ركّز ميقاتي على "أنّني طرحت في كلمتي والاجتماعات الّتي عقدّتها، التحدّيات الثّلاثة الّتي نعيشها، وفي مقدّمها العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وضرورة الضّغط لوقفه، والملف الشّائك المرتبط بوجود النازحين السوريين في لبنان، والشّغور المستمر في سدّة الرّئاسة".
وأوضح "أنّني وجدت تفهّمًا لما طرحته من جميع الرّؤساء والشّخصيّات الّذين التقيتهم. وفي ملف النّازحين، تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة بالتّواصل مع مفوضية الأمم المتّحدة للّاجئين من أجل التّعاون الكلّي مع لبنان في هذا الملف، إضافةً إلى التزامه العمل على تأمين استمرار "الأونروا" في تقديم خدماتها للّاجئين للفلسطينيّين المقيمين في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: وجدت تفهمًا لما طرحته بالقمة العربية وغوتيريس تعهد بالتواصل مع مفوضية اللاجئين للتعاون معنا بملف النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.