افادت وكالة الأنباء الإيرانية، عن أن "مجلس الحكومة يعقد اجتماعا عاجلا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان". وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرّسميّة مقتل الرّئيس الإيراني ​إبراهيم رئيسي​ ووزير الخارجيّة الإيرانيّة ​حسين أمير عبداللهيان​ والوفد المرافق لهما، نتيجة تحطم المروحيّة الّتي كانت تقلّهم، أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز، وسط ظروف جويّة سيّئة. ونعى المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية محسن منصوري، الرئيس إبراهيم رئيسي.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء الإيرانية: مجلس الحكومة يعقد اجتماعا عاجلا بعد وفاة الرئيس ووزير الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.