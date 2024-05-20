جهاد اسماعيل لـ"النشرة": عند وفاة رئيس الجمهورية في ايران يتولى نائبه الأول صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد

تعليقاً على وفاة الرئيس الإيراني أكّد الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل أن "المادة ١٣١ من الدستور الايراني افترضت خلو سدة الرئاسة، بسبب الوفاة أو العزل أو الاستقالة أو المرض، وأجازت، مؤقتاً، لنائبه الأول ممارسة صلاحيات الرئيس إلى حين انتخاب رئيس جديد، مما يُوجب انعقاد هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الاول لرئيس الجمهورية بهدف التحضير لانتخاب رئيس جديد خلال خمسين يوماً على الأكثر".

وأوضح اسماعيل " عند تعذّر قيام النائب الأول بصلاحيات الرئيس تعيّن هيئة القيادة شخصاً آخر مكانه، من دون أن يوجد أيّ قيد دستوري في ممارسة جميع صلاحيات الرئيس"