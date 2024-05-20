المطرانان ابراهيم والصوري وضعا الحجر الأساس للقرية اللبنانية في يريفان

يواصل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين المطران ابراهيم مخايل ابراهيم وراعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري زيارتهما أرمينيا تلبية لدعوة من رئيس تجمع الصناعيين في البقاع ورئيس مجموعة "غاردينيا غران دور" الاقتصادية نقولا ابو فيصل.

‎ووضع المطرانان ابراهيم والصوري الحجر الأساس للقرية اللبنانية التي باشرت شركة "غاردينيا" - أرمينيا تنفيذها في ضواحي يريفان، في حضور الأرشمندريت أرميا عزام، رئيس بلدية عنجر وارتكس خوشيان، ومديرين في شركة "غاردينيا" - أرمينيا.

‎بدأ الاحتفال بصلاة تبريك تشارك فيها المطرانان ابراهيم والصوري، ثم وضع الحجر الأساس وسط تصفيق الحضور، وجال بعدها الجميع في بساتين الجوز الملاصقة للمشروع الجديد .

‎وعبّر المطران ابراهيم عن سعادته "العميقة التي يعيشها في أرض أقدم بلد في العالم اعتنق الديانة المسيحية"، معربا عن فرحته لزيارته أرمينيا "بلد الإنسان المعذب عبر التاريخ، هذا الشعب المناضل الذي بقي متعلقاً بالأمل وكان المثال في التمسك بالتقاليد واللغة والإيمان".

وابدى اعجابه "بأرمينيا وجغرافيتها كبلد يتألف من سهل واسع تحيط به الجبال، يعكس حصانة الإنسان الأخلاقية والإنسانية والثقافية فيه، والإنفتاح على العالم"، معربا عن اعتزازه "بوجوده في ارمينيا بلد اللبنانيين الثاني كما لبنان هو بلد الأرمن الثاني، وبعلاقة الشعبين اللبناني والأرميني اللذين بنيا جسور المحبة والتعاون والصداقة والمواطنة على مدى اجيال طويلة".

‎الجدير ذكره انها المرة الأولى في تاريخ ارمينيا التي يذكر في خرائطها وجود " الحي اللبناني" "Lebanese quarter " او القرية اللبنانية في ضواحي يريفان ، وهي عبارة عن 60 فيلا سكنية لمواطنين لبنانيين وأرمينيين، صديقة للبيئة بين بساتين الجو ، بالاضافة الى مراكز تسوق ومطاعم لبنانية وارمينية.