عكاظ: ما تفعله إسرائيل في غزة يفسّر وجود ثغرات كبيرة في النظام العالمي

اعتبرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن ما حدث في غزة لا يمكن فهمه كقضية ثأر إسرائيلية لهجوم السابع من تشرين الأول الماضي، فهناك ابعاد استراتيجية تأتي في سياق احداث مهمة يشهدها العالم في هذا العام 2024، وهذه الفكرة ليست في سياق التنبؤات وإنما في سياق التوقعات المبنية على حقائق، فهذا العام يشهد انتخابات سياسية تشمل ما يقارب من خمسين دولة بسكان يعادلون نصف العالم، حيث سيجرى نزوح عالمي نحو صناديق الاقتراع، وهذه الدول التي ستجرى فيها الانتخابات ليست على هامش العالم فهناك أميركا والهند في مشهد انتخابي عالمي أطلقت عليه هيئة الأمم المتحدة عام الوفرة الانتخابية بانعكاسات جيوسياسية واقتصادية قد تصل في بعضها الى درجة الخطر.

وأوضحت أن التوجهات السياسية في لحظة الانتخابات تضع الناخبين بين خيارات متباينة؛ فلم تعد سياسات الدول متصلة او تكمل بعضها البعض كما هو في العقود الماضية، فالعالم اليوم يصحو على سياسات متضادة يصعب استيعاب حدوثها في دول ديمقراطية، فما يحدث اليوم بين الرئيس الأميركي جو بايدن والمرشح للرئاسة دونالد ترامب يدعو الى فتح الاسئلة حول المستقبل الدولي وخاصة ان ما يحدث في أميركا يحمل معه التأثير حول العالم بلا شك، وتعد أميركا حالة رئيسية في قيادة النظام العالمي ولكن الواقع بين مرشحي الرئاسة الأميركية يشي بتناقض كبير بين الرئيس جو بايدن ومنافسه دونالد ترمب.

ورأت أن انتخابات 2024 ترسم نتائجها مسار عالم جديد ليس من حيث التوجهات السياسية والاقتصادية فقط، بل هناك تأثير سوف يطال النظام العالمي، ثمان من الدول العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان هى بنغلاديش، البرازيل، الهند، إندونيسيا، المكسيك، باكستان، روسيا، والولايات المتحدة، كلها سوف يذهب سكانها ومنهم من ذهب الى صناديق الاقتراع، ليبقى السؤال عن مستقبل هذا العالم في ظل هذا الحراك الانتخابي المتأثر بتصاعد حركات اليمين المتطرف وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالمياً.

وأشارت إلى أن المتغير الاقتصادي هو كلمة السر في عالم القرن الحادي والعشرين، ولذلك فإن الدول ذات الكثافة السكانية عالميا سوف تقاد الى صناديق الانتخابات عبر خطب اقتصادية وليس ملامح سياسية او استراتيجية، فعالم اليوم يعاني اقتصاديا، والعالم بجميع قياداته لديهم قلق متزايد حول صحة الاقتصاد العالمي ومدى امكانية شفائه بسرعة، ما يقلق العالم هو تزايد الشعبوية التي في حال وصول روادها الى السلطة في كثير من دول العالم الديمقراطي سوف يؤدي الى نتائج مقلقة حول صحة الاقتصاد العالمي حيث ستسعى الاتجاهات الشعبوية الى تشديد السيطرة على التجارة والاستثمار الاجنبي والهجرة.

واعتبرت أن السؤال الآخر حول هذه الموجة الهائلة من الانتخابات التي سوف تغطي العام الحالي يدور حول الحروب وعلاقتها بمراسم التشكيل الجديد لنظام عالمي يتبلور في الأفق، وهذا ما سوف يسرّع علميات الاستقطاب السياسي الدولي وسوف يلجأ الكثير من الدول -وخاصة الولايات المتحدة والصين ورسيا وحتى الهند- الى بناء مسارات حادة بهدف المحافظة على مواقعها الحالية، بالاضافة الى كسب مواقف جديدة تقربها من قمة الهرم العالمي، فالتحركات الدولية التي تطوف حول النظام العالمي الجديد تسير في منطقة مشتعلة، فهناك حروب ضارية تجري في العالم قد تشكل قنابل موقوتة نحو مزيد من الصراع الدولي.

ورأت أن الحرب على غزة نقلت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الى فصل جديد، فما تفعله إسرائيل في غزة يفسر وجود ثغرات كبيرة في النظام العالمي الحالي الذي عجز عن بلورة حلول عملية للصراع في غزة التي تموت اليوم تحت الغزو الإسرائيلي الاستيطاني، إسرائيل تسابق الزمن لتحقيق ما تريد قبل تشرين الثاني المقبل حيث يتحدد من سيقود أميركا لسنوات أربع مقبلة.