بلينكن يهنئ لاي تشينغ تي على تنصيبه رئيسا لتايوان

هنأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي، قائلا إنه يتطلع إلى أن تحافظ واشنطن وتايبيه على "السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأدى لاي اليمين الدستورية في وقت باكر اليوم بتوقيت تايوان.

وإضافة إلى إشادته بالرئيس التايواني الجديد، تابع بلينكن في بيان "نهنئ أيضًا شعب تايوان على إظهاره مرة أخرى قوة نظامه الديمقراطي القوي والمرن".

وأضاف بلينكن أن "الشراكة بين الشعب الأميركي والشعب التايواني، المتجذرة في القيم الديموقراطية، تواصل التوسع والتعمق عبر العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلاقات بين الشعبين".

كما أشاد بالرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ وين "لتعزيزها العلاقات" بين الولايات المتحدة وتايوان خلال السنوات الثماني الماضية.