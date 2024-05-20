هنأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي، قائلا إنه يتطلع إلى أن تحافظ واشنطن وتايبيه على "السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
وأدى لاي اليمين الدستورية في وقت باكر اليوم بتوقيت تايوان.
وإضافة إلى إشادته بالرئيس التايواني الجديد، تابع بلينكن في بيان "نهنئ أيضًا شعب تايوان على إظهاره مرة أخرى قوة نظامه الديمقراطي القوي والمرن".
وأضاف بلينكن أن "الشراكة بين الشعب الأميركي والشعب التايواني، المتجذرة في القيم الديموقراطية، تواصل التوسع والتعمق عبر العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلاقات بين الشعبين".
كما أشاد بالرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ وين "لتعزيزها العلاقات" بين الولايات المتحدة وتايوان خلال السنوات الثماني الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن يهنئ لاي تشينغ تي على تنصيبه رئيسا لتايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.