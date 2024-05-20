الأهرام: الحكومة الإسرائيلية ما زالت تسبح ضد التيار وتتبنى سياسة حافة الهاوية وتفتح أبواب الجحيم في المنطقة

أشارت صحيفة "الأهرام" الإسرائيلية إلى أن "إسرائيل ما زالت تُعوِّل على ما يبدو على المعطيات التي فرضها التصعيد العسكري المباشر مع إيران، والذي جرى على مدار الفترة من 1 إلى 19 نيسان الفائت، ولاسيما ما يتعلق بالدعم الغربي القوي لها، الذي بدا جلياً في مشاركة العديد من الدول الغربية في التصدى للهجمات التي شنتها إيران ضدها في 13 الشهر الماضي.

ولفتت إلى أن حكومة بنيامين نتانياهو اعتقدت أن هذه المواجهة المباشرة المحدودة والمدروسة مع إيران قدمت لها فرصة لا تعوض أو حساباً مفتوحاً تستطيع من خلاله تنفيذ كامل أجندتها في قطاع غزة، ولاسيما اجتياح مدينة رفح التي يوجد بها 1.4 مليون نسمة، بعد أن استعادت التعاطف الغربي معها، إلا أنها رأت أن هذا الاعتقاد ثبت أنه مُبالَغ فيه، إذ أن التعنت الإسرائيلي في استكمال خطة الاجتياح العسكري، وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع، عبر إغلاق المعابر واستهداف القائمين على تقديم المساعدات، دفع دولاً كثيرة في العالم إلى توجيه رسالة مباشرة إلى إسرائيل تفيد أنها تعارض تنفيذ هذه الأجندة".

واعتبرت أنه "كان لافتا أنه من بين هذه الدول مَن شارك فب التصدى للهجمات الإيرانية. فقد وقعت على هذه الرسالة مجموعة دول السبع- ماعدا الولايات المتحدة الأمبركية بالطبع- إلى جانب استراليا وهولندا والدنمارك والسويد وفنلندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. وتضمنت هذه الرسالة دعوة صريحة لإسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن "هذه الرسالة تتوازى مع الجهود التى تبذلها دول عديدة بالمنطقة، في مقدمتها مصر، لممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل وقف استخدام الخيار العسكري في رفح الذي يمكن أن يفرض عواقب فادحة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتي بدت الحاجة ماسة إليها في ظل المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون بسبب السياسة المتطرفة التي تتبناها الحكومة اليمينية في تل أبيب التي ما زالت تسبح ضد التيار وتتبنى سياسة حافة الهاوية وتفتح أبواب الجحيم في المنطقة".