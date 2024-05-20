بلدية حالات أطلقت اسم نهاد الشامي على احد شوارع البلدة

أطلقت بلدية حالات اسم "السيدة نهاد الشامي" على احد شوارع البلدة خلال احتفال اقيم امام كابيلا مار شربل بالقرب من منزلها، برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار وحضوره، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي.

وللمناسبة اقيم قداس احتفالي ترأسه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون وعاونه الأب بطرس زيادة ممثلا رئيس دير مار مارون عنايا الاباتي طنوس نعمة، كاهن الرعيّة الخوري طوني الخوري ولفيف من الكهنة والآباء.

وشدد المطران عون في عظته على "معاني الاحتفال الذي يصادف مع عيد العنصرة، متحدثا عن دور الروح القدس في حياة كل مسيحي مؤمن وصولا إلى ربح الملكوت"، مشيرا إلى أن "عجائب القديس شربل تنتشر حول العالم وتشمل غير المسيحيين الذين نالوا نعمته وهو علامة قوية لكي تساعد المؤمنين في مسيرتهم سعيا الى القداسة". وشدد على "اهمية تطبيق وصايا الرب في حياتنا"، مؤكدا انه بـ"قبولنا الروح القدس لا نستطيع العيش بالحقد والعداوات والانقسامات ، بل بالاخوة والمحبة والتواضع والفرح والسلام وعيش ايماننا المسيحي الذي هو ثمار الروح القدس التي توحدنا على المحبة".

ورأى أنه "علينا ان نعيش ثمار الروح القدس داخل عائلاتنا وأحزابنا وفي علاقاتنا الإجتماعية والوطنية ، فعيد العنصرة هو عيد الكنيسة التي تأسست من قوة الروح القدس، ويجب أن نمتلىء منه لأننا لا نستطيع العيش من دون المسيح لنتقدس كل يوم أكثر من اي شيء يوم، فما يميز المسيح هو في ان يكون تلميذ المسيح".

ثم تحدث نصار عن "العلاقة التي تربطه بالقديس شربل منذ طفولته"، مستذكرا "الايام التي قضاها في عنايا مع والديه واخوته"، مؤكدا ان "القديس شربل هو قديس عابر للطوائف". واشار الى "الرهبة التي تعتريه في وجوده في هذا الاحتفال"، كاشفا ان "الاحد المقبل سيكرس ويدشن البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي كنيسة مار شربل في مدينة فلورانس الإيطالية التي اعاد ترميمها قنصل لبنان الفخري في فلورانس شربل شبير، ابن بلدة الفيدار الجبيلية، وستكون الكنيسة الثالثة التي تحمل اسم القديس شربل في ايطاليا بعد روما وميلانو".

وتحدث عن "التحضير منذ اليوم لاقامة يوم سنوي لمار شربل العالمي في السنة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية السياحة الدينية التي اطلقتها وزارة السياحة". وشكر لبلدية حالات "قرارها وللوزير مولوي موافقته على تسمية الشارع بإسم السيدة نهاد الشامي". وقال "نحن اليوم في لبنان، اكثر من اي يوم مضى بحاجة الى التمسك بإيماننا ومد اليد لبعضنا، واعادة ربط جسور المحبة والتوافق والحوار وقبول الاخر، ورغم كل شيء، ورغم الايام الصعبة التي نعيشها هذا يزيدنا ايمانا وارادة ومحبة، لان الصلاة والمحبة هما الرجاء اللذي يوصلنا الى الخير".

وتلا نصار مضمون القرار 82 الصادر بإدراج كابيلا القديس شربل على خارطة السياحة الدينية والترويج له محليا وعالميا، متمنيا للشامي "العمر المديد بالصحة والسعادة"، ثم سلمها القرار .

وبعد القداس، تم عرض فيلم وثائقي عن القديس شربل والاعجوبة التي حصلت مع الشامي.