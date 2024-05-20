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إعلان وفاة الرئيس الإيراني.. واجتماع عاجل لمجلس الحكومة الإيرانية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وفاة رئيس الجمهورية الإيرانية ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.
ودعا مجلس الحكومة الإيرانية لعقد اجتماع عاجل، بعد تأكد وفاة "رئيسي".

ويوضح الدستور الإيراني طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث ينص في مادته الـ131 على أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتولّى أداء وظائف رئيس الجمهورية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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