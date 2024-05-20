شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان وفاة الرئيس الإيراني.. واجتماع عاجل لمجلس الحكومة الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وفاة رئيس الجمهورية الإيرانية ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهمودعا مجلس الحكومة الإيرانية لعقد اجتماع عاجل، بعد تأكد وفاة "رئيسي".ويوضح الدستور الإيراني طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث ينص في مادته الـ131 على أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتولّى أداء وظائف رئيس الجمهورية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية.