الإمارات: نتضامن مع الشعب الإيراني في هذه الظروف الحرجة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكدت دولة الإمارات أنها تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن الحادث المؤسف الذي وقع للطائرة المروحية التي كانت تقل فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية، وعدداً من المسؤولين.

وأعرب سيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيان له، عن أمنياته بأن تتكلل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح، وأن يحفظ الله فخامته ومعالي عبد اللهيان ومرافقيهما، مشيراً إلى وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الشعب الإيراني الجار في هذه الظروف الحرجة.

وأكد أن السفارة تلقت تعليمات وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير المساعدة إلى إيران الشقيقة، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن في دعم عمليات البحث والإنقاذ.

وتعرضت طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان لحادث، أمس، أدى لصعوبة في الهبوط أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان.

ونقلت وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية عن أحمد وحيدي، وزير الداخلية الإيراني قوله إن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل رئيسي ومسؤولين محليين، مشيراً إلى أن طائرة الرئيس الإيراني كانت ضمن موكب مؤلف من ثلاث طائرات واجهت صعوبة في الهبوط، فيما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن سوء الأحوال الجوية يعقد جهود الإنقاذ.

وأوقف التلفزيون الحكومي الإيراني جميع برامجه المعتادة، وبدأ بث أدعية من أجل سلامة رئيسي، وخصص في زاوية من شاشته تغطية حية لفرق الإنقاذ، وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيراً على الأقدام وسط ضباب كثيف.

في الوقت نفسه وفي تطور مهم، عقد المرشد الإيراني آية الله خامنئي اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن في إيران حالياً، في أعقاب ورود تقارير عن حادث مروحية رئيسي.

ومن الجدير بالذكر أن رئيسي، البالغ من العمر 63 عاماً، كان قد انتخب رئيساً لإيران في عام 2021.