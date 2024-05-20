وفد سعودى برئاسة وزير المالية فى الصين لدعم التعاون الاقتصادى بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم في العاصمة الصينية بكين مباحثات اقتصادية بين السعودية والصين لدعم التعاون الإقتصادى بين البلدين. يترأس وزير المالية السعودى محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات التى تعقد على مدار يومين.

يضم الخليج 365 السعودي نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، وعدد من كبار المسئولين بالمالية والمركز الوطني للتخصيص، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق البنية التحتية الوطني.

يترأس "الجدعان" ووزير المالية الصيني لان فوان الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، ويشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.

كما يترأس "الخلف" ونائب وزير المالية الصيني لياو مين اجتماع الطاولة المستديرة الذي تستضيفه وزارة المالية الصينية وينظمه بنك التنمية الصيني بالتعاون مع شركة الاستثمار الصينية.

ويلتقي الجدعان عدداً من الوزراء والرؤساء والمستثمرين في الصين لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.

تأتي الاجتماعات استمراراً لتوثيق أواصر التعاون بين السعودية والصين في مختلف المجالات بما يحقق النمو الاقتصادي العالمي.