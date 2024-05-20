قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من رام الله صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - مع صباح اليوم الاثنين الموافق 20 مايو، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، مواطنين من محافظة رام الله، وهم رائد عرقاوي من حي الطيرة بالمدينة، وهو والد الشهيد خالد عرقاوي الذي استشهد قبل نحو شهر، وعمر مصطفى من قرية بدرس غربا، وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرقا، وداهمت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها.

كما شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بهدم بناية في قرية ارطاس جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص، وافادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم بناية مكونة من أربعة طوابق تقع في منطقة "عطان" تعود إلى المواطن يوسف الأطرش من الولجة.

ولفت رئيس مجلس قروي أرطاس لطفي أسعد، إلى أن البناية شيدت منذ أكثر من عشرين عاما، وهناك تصعيد واضح في الفترة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال، بحق أهالي أرطاس، تمثل بهدم عدد من المنازل وإخطار أخرى لوقف البناء، وكذلك هدم غرف زراعية، إضافة إلى حماية المستعمرين في اقتحام أراضي قبالة القرية ومحاولة الاستيلاء عليها كما حدث في منطقة "خلة القطن".

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، ارتفاع حصيلة الشهداء غير النهائية في قطاع غزة إلى 35,456، والإصابات إلى 79,476، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 70 مواطنا وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.