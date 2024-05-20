نيويورك تايمز: وفاة الرئيس الإيراني جاءت في وقت يتصاعد فيه السخط المحلي

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إعلان وسائل إعلام رسمية إيرانية وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية شمال غرب البلاد، يترك البلاد بدون اثنين من أكثر الشخصيات نفوذا في وقت تتصاعد فيه التوترات الخارجية والسخط المحلي.

وذكرت الصحيفة -في تقرير اليوم الاثنين إن وفاة رئيسي - المحافظ الذي وصفته بأنه سحق المعارضة بعنف وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خليفة محتمل للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي- جاءت خلال فترة مضطربة بشكل خاص بالنسبة لطهران فخلال فترة ولايته كانت الاحتجاجات والاضطرابات الاقتصادية تهز أرجاء إيران كما أنها انخرطت في حرب ظل طويلة مع إسرائيل والتي ظهرت إلى العلن خلال تبادل الضربات المباشرة بين الجانبين الشهر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن إيران سترغب في إظهار شعور بالسيطرة وفرض النظام، في أعقاب وفاة الرئيس رئيسي، والتأكيد أن الانتخابات المبكرة ستتم بطريقة منظمة.

ونسبت الصحيفة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي قوله -في وقت سابق في تصريحات حول الحادث- إنه لن يكون هناك أي تعطيل لعمل الحكومة، مضيفا أن كبار المسؤولين سيظلون مسيطرين على الأمن القومي وأمن الحدود.

وأشارت إلى أن الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا أظهرت أن مجلس الوزراء الإيراني عقد اجتماعا طارئا اليوم، وترك مقعد الرئيس خاليا في وسط طاولة المؤتمر كذكرى رمزية. وأصدر المجلس بيانا أشاد فيه بخدماته للبلاد والشعب الإيراني كما تعهد بانتهاج مساره.

ومضت الصحيفة تقول إن رئيسي وحكومته المحافظة، لم يتمتعا بشعبية كبيرة بين غالبية الإيرانيين لأنهما أعادا فرض القواعد الاجتماعية القمعية وقمعا بعنف المعارضة، كما همشا الفصائل السياسية المتنافسة.

الرئيس السوري يقدم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته

قدم الرئيس السوري بشار الأسد التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الوكالة الرسمية لإيران في بيان لها: استشهد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح أمس الأحد، سد قيزقلعة سي المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويًا.

لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقون له بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان حتفهم في تحطم مروحية كانت تقلهم.



من هو إبراهيم رئيسي؟

ولد إبراهيم رئيسي سنة 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد المقدسة، وما إن انتهى من مراحله الدراسية تولى النيابة العامة سنة 1980 في مدينة كرج غرب طهران ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته، وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران.

بعد رحيل الخميني تم تعيين إبراهيم رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب من عام 1989 وحتى 1994.

وفى سنة 1994 تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران وبقي حتى فيه عام 2004.

كان إبراهيم رئيسي من عام 2004 حتى 2014 المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية ومن 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران.

ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الـ 6 من أبريل عام 2017 وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.

ترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 وأعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021 بنسبة بلغت 62 في المائة من أصوات الناخبين المشاركين و29.77 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين.

تولى إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في الـ4 من أغسطس عام 2021 وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.