صورة: شهداء بينهم قيادي في حماس جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد مساء اليوم الجمعة 17 مايو 2024 ، القيادي في حركة حماس بلبنان، شرحبيل السيد، باستهداف مركبة في البقاع شرق لبنان، كما استشهد طفلان سوريّان وقُتل عنصر من حزب الله بغارة إسرائيلية على بلدة النجارية بقضاء صيدا جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلى الحزب المعلن إلى 300 والمدنيين إلى 63 شخصا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن نحو 75 قذيفة صاروخيّة أُطلقت من لبنان، مشيرا إلى اعتراض "العشرات منها".

ونعى الحزب في بيان مقاتلا قال إنه "ارتقى على طريق القدس "، فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "السوريين اللذين أصيبا بجروح بالغة جراء الغارة الإسرائيلية على النجارية، توفيا وهما الطفلان أسامة وهاني الخالد".





وأعلن حزب الله استهداف عدّة مواقع و"مرابض" إسرائيلية، بينها قاعدة "تسنوبار" اللوجستية في الجولان المحتلّ، التي قال إنه استهدفها بـ50 صاروخ ‏"كاتيوشا"، بالإضافة إلى استهداف "مقر مُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في ’غعتون’، بعددٍ من المسيرات الانقضاضية" التي ذكر أنها "أصابت أهدافها ‏بدقة".

وأُصيب شخصان بجراح وُصفت بالطفيفة، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على إصبع الجليل والجولان، فيما شنّ جيش الاحتلال هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، ادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني.

المصدر : وكالات