نائب الرئيس الإيراني يؤكد وفاة "رئيسي" في حادث الطائرة المنكوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت وكالة مهر للأنباء عن نائب الرئيس الإيراني قوله إن الرئيس الإيراني ووزير الخاجية وعدد من المسؤولين قد لقوا حتفهم بالطائرة المنكوبة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن قائد الجيش في مدبنة أذربيجان الشرقية التي وقع بها حادث تحطم الطائرة المنكوبة، إن بعض جثث ركاب طائرة الرئيس محترقة ولا يمكن التعرف عليها.

ومن جانبها أكدت وكالة مهر للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفاة الرئيس إبراهيم رئيس ووزير الخارجية على متن الطائرة المنكوبة بعد العثور على حطامها.

وأكدت شبكة الإمامة الإعلامية التابعة لمجلس سياسات جمعة الأئمة، وفاة رئيسي ورفاقة ومن بينهم محمد الهاشم ممثل خامنئي في محافظة أذربيجان الشرقية.