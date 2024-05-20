رؤساء دول وشخصيات عربية ودولية عزت ايران بوفاة رئيسي وعبداللهيان

وجه رئيس دولة الامارات محمد بن زايد خالص التعازي لـ"ايران" حكومةً وشعباً بحادثة وفاة رئيس الجمهورية الشيخ ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما، مؤكدا "تضامننا معها في هذا الوقت العصيب".

من جهته، تقدم رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان بالنيابة عن حكومة وشعب أرمينيا، بـ"خالص التعازي في الوفاة المأساوية لصديقي وزميلي ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما"، مضيفا :"تدعم أرمينيا وشعبها الدولة الصديقة والجارة جمهورية إيران الإسلامية في هذه الفترة الصعبة".

وأعربت حركة حماس عن "تعازينا لقائد الثورة الإسلامية وحكومة وشعب إيران الشقيق باستشهاد آية الله سيد إبراهيم رئيسي وحسين أمير عبد اللهيان وإمام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية".

من جهته، أعرب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني عن "خالص تعازينا ومواساتنا لقائد الجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي وحكومة وشعب إيران، في وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه، ونعرب عن تضامننا مع الأمة الإيرانية الشقيقة ومع الأشقاء المسؤولين في ايران".

بدوره، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن "باكستان ستقيم يوم حداد احترامًا للرئيس الإيراني ورفاقه وتضامنا مع شقيقتنا إيران، وسيتم تنكيس الأعلام".

في السياق قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في رسالة تعزيته لإيران :"نشعر بحزن عميق إزاء رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي فقد خسرنا شخصاً مثالياً وقائداً استثنائياً في العالم..كما كان شقيقنا.. سيبقى الرئيس رئيسي دائماً إنساناً ممتازاً ومدافعاً عن سيادة شعبه وصديقاً غير مشروط لبلادنا..عناق صادق من جمهورية فنزويلا البوليفارية وستبقون مثالاً للكرامة والأخلاق والمقاومة".

كما اعرب رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي عن مواساته لإيران قيادةً وحكومةً وشعباً وقال: "حزينون ومصدومون إزاء الوفاة المأساوية للرئيس رئيسي والهند تقف إلى جانب إيران في وقت الحزن" .

وعزى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الشعب الإيراني بالرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وقال إنهما صديقان حقيقيان وموثوقان لروسيا، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء في برقية التعزية لوزير الخارجية الروسي:"نشعر بحزن عميق إزاء نبأ الوفاة المأسوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما نتيجة تحطم المروحية. سنتذكر دائما هذه الشخصيات السياسية البارزة باعتبارهم وطنيين حقيقيين للجمهورية الإسلامية، ممن دافعوا بحزم عن مصالح دولتهم وضحوا بحياتهم في خدمة الوطن. في روسيا، كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان معروفين بأنهما صديقان حقيقيان وموثوقان لبلادنا. ودورهما في تعزيز التعاون الروسي الإيراني متبادل المنفعة والشراكة القائمة على الثقة لا يقدر بثمن. نعزي صادقين عائلات وأصدقاء الضحايا، وكذلك كل الشعب الإيراني الصديق. في ساعة الحزن هذه، أفكارنا وقلوبنا معكم".