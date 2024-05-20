لجنة صيانة الدستور بإيران: سنجري الانتخابات في مدة لا تتجاوز 50 يوما والرئيس المنتخب سيتولى مهامه ل4 سنوات

اعلنت لجنة صيانة الدستور في إيران انه "سنجري الانتخابات في مدة لا تتجاوز 50 يوما والرئيس المنتخب سيتولى مهامه ل4 سنوات"، مؤكدة ان "النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة ولن تطلق عليه صفة الرئيس قبل الانتخابات".

ونعت الرئاسة والحكومة الإيرانياتان الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في تحطم المروحية.

وأكدت الحكومة الإيرانية، أن "مسار رئيسي سيستمر ولن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد".

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرّسميّة مقتل رئيسي​ وعبداللهيان​ والوفد المرافق لهما، نتيجة تحطم المروحيّة الّتي كانت تقلّهم، أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز، وسط ظروف جويّة سيّئة.

وأعلن التّلفزيون الرّسمي الإيراني، أنّ عند العثور على المروحيّة الّتي كانت تقلّ رئيسي​ ومسؤولين آخرين، "لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء".