ميقاتي أعلن الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، "الحداد الرّسمي على وفاة المغفور له رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة إبراهيم رئيسي، المنتقل إلى رحمته إثر حادث مؤسف بسقوط مروحيّة كانت تقلّه مع المغفور له وزير الخارجيّة حسين أمير عبداللهيان ووفد مرافق".
وأشار في مذكّرة إلى أنّ "الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسّسات الرّسميّة والبلديّات كافّة، تُنكّس حدادًا لمدّة ثلاثة أيّام من تاريخه، وتُعدّل البرامج العاديّة في محطّات الإذاعة والتّلفزيون بما يتوافق مع الحدث الأليم".
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