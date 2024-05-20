رئيس بلدية دده في الكورة للنشرة: تم إخلاء مخيم الواحة للنازحين السوريين بنسبة مئة بالمئة

أكد رئيس بلدية دده في قضاء الكورة ربيع الأيوبي، في حديث لـ"النشرة"، أنه تم إخلاء مخيم الواحة للنازحين السوريين في البلدة بنسبة 100%، مشيراً إلى أن المهلة التي كانت محددة لتنفيذ قرار الإخلاء كانت تنتهي عند الساعة 12 من ظهر اليوم، لافتاً إلى أنه لم يعد هناك وجود لأي شخص في المخيم.

وبناء على ذلك، أوضح الأيوبي أن القرار سينفذ بحضور محافظ الشمال رمزي نهرا في التوقيت المحدد، نافياً أن يكون قد تعرض لأي ضغوطات، في الفترة الماضية، من أي جهة، من أجل التراجع عن القرار.