الخارجية الصينية: البحث عن استقلال تايوان والانفصال عن الصين محكوم بالفشل

حذّرت الصين من أن "السعي لاستقلال تايوان هو طريق مسدود"، وذلك بعيد تنصيب لاي تشينغ-تي رئيسا جديدا للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.
واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، الى إن "استقلال تايوان هو طريق مسدود... لا يهمّ بأي شكل أو تحت أي شعار، البحث عن استقلال تايوان والانفصال (عن الصين) محكوم بالفشل".
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