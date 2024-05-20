رئيس الوزراء القطري: سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر يوما نهاية أي صراع

اشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الى ان "الصراعات الجديدة غير التقليدية بين القوى العظمى تعرض النظام الدولي للخطر"، لافتا الى ان "التاريخ أثبت أن كلفة أي احتلال وتبعاته أكبر بكثير من أي مردود يتوقعه المحتل".
وأكد خلال رعايته افتتاح فعاليات منتدى الأمن العالمي في قطر الذي ينطلق اليوم الاثنين ولغاية 22 ايار الجاري، أن "سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر يوما نهاية أي صراع"، موضحا أن "قطر بذلت كامل جهدها للمساهمة في تعزيز السلم والأمن العالميين عبر الوساطة".
ويشهد المنتدى مناقشات معمقة حول العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن العالمي، بهدف معالجة ومناقشة التحديات والفرص التي يشكلها العالم المترابط.
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